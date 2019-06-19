Gazimağusa’da 6 kişi izinsiz ikametten tutuklandı

Polisin başlattığı yaya devriye ve kontrollarda 2’si bayan 5 yabancı uyruklu izinsiz ikametten tutuklandı.

Zanlılar bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde tutululuk temini için yargıç huzuruna çıkarıldı. Başka bir meseleden tutuklu olan ve bugün tutukluluk süresi dolan bir kişi ile birlikte ikisi kadın toplam 6 kişinin tahkikatını üstlenen bayan polis mensubu Begüm Bektaş yemin tahtında olgularla ilgili bilgi aktardı.

Bektaş verdiği bilgide bayan zanlıların 5.3.19 ve 7.3.17 tarihinden, diğer zanlıların da 30.9.18, 20.10.15, 20.3.18 ve 5.3.19 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini aktardı.

Bektaş, zanlılarla ilgili işlemleri tamamlayabilmesi için bir gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)