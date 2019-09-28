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Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı

27.09.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu; Gazimağusa Limanından bir gemi içerisinde bulunan tır araca gizlenerekvgerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen toplam 10 erkek şahıs tutuklanmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaLimanGemi
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