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Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu

Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu

15 Mart 2019 Cuma 11:25
Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu

14.03.2019 tarihinde, 13.00-14.15 saatleri arasında, Gazimağusa’da A.C. (E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs  tutuklanmış olup, soruşturma devam eder.

14.03.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da Z.K.(E-23)’nin ikametgahında ve üzerinde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış sigara izmariti ve yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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