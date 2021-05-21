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Gazimağusa ve Kumyalı'da uyuşturucu

Toplam 3 kişi tutuklandı..

21 Mayıs 2021 Cuma 10:53
Gazimağusa ve Kumyalı'da uyuşturucu
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1) Dün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.A.K.(K-39)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet MDMA türü hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon, kağıt parçası, ampül, pipet ve çakmak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2) Dün saat 08:30 sıralarında, Kumyalı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.N.M.(E-42)’nin üzerinde yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında meteamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramda ise iki ayrı bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığına inanılan sıvı maddeler, yaklaşık 200 miligram ağırlığında meteamphetamine, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.L.E.(K-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaKumyalıUyuşturucu
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