Gazimağusa ve Güzelyurt’ta hırsızlık

05-14.02.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa'da, G.D.K.(K-34)’nin çalışmakta olduğu iş yerinde, iş yeri adına müşterilerden tahsil etmiş olduğu 12.039.96 TL nakit para ile bir adet 12.807.56 TL meblağlı çek yaprağını iş yeri hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2022 yılı Ocak ve Şubat ayı içerisinde, Güzelyurt’ta Yayla köyünde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 32,014 TL değerinde muhtelif marka ve sayıda alkollü içki çalınmıştır.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-30) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.