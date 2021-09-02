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Gazimağusa ve Güzelyurt'ta uyuşturucu

Toplam 4 kişi tutuklandı..

02 Eylül 2021 Perşembe 12:57
Gazimağusa ve Güzelyurt'ta uyuşturucu

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Dün, saat 16:00 sıralarında Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu E.O.O.(E-27)’nun tasarrufunda Extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 100 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.A.I.(E-24)’nın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 11 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 21:30 sıralarında Güzelyurt’da Hasane Ilgaz Sokak üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen S.K.(E-37)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.C.(E-39) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuNarkotik
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