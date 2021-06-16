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Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu

Gazimağusa ve Girne'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda toplam 2 kişi tutuklandı..

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:57
Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu
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Dün saat 20:45 sıralarında, Gazimağusa’da Ş.M. (K-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sırasında adı edilen elinde tutmakta olduğu içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigarayı polise teslim etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün Girne’de kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen M.Ö.S.(E-31) ’nin, üzerinde ve konu araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 40 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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