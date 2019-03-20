Gazimağusa Limanı’nda yakalanan 15 mülteciye hapis cezası

13 Mart 2019 akşamı Mersin’den gelen Viya Famagusta isimli gemiden rıhtıma inen A.A yönetimindeki TGD 880 plakalı tır dorsesi içerisinde gizlenen Suriye uyruklu ikisi kadın 15 mülteci ve onlara yardımcı olan 2 si tır şoförü 4 kişi düzenlenen operasyonda tutuklanmışlardı.

Son olarak 15 Mart 2019 günü mahkeme huzuruna çıkarılan mülteci ve onlara yardımcı olan 4 kişinin 22.3.19 tarihine kadar Poliste tutuklu kalmalarına emir verilmişti.

Muhaceret yasasına aykırı hareket suçundan aleyhlerine dosya tanzim edilen 15 mülteci tahkikatın tamamlanması nedeniyle bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Olguları değerlendiren yargıç 15 mülteciye bir ay hapis cezası verdi.

Mültecilere yardımcı olan ikisi tır şoförü 4 kişi 22 Mart 2019 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak. (MHA)