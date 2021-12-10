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Gazimağusa Limanı içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalanan şahısa hapis cezası veridi

Canbulat Müzesi’nin surları üzerine çıkarak Gazimağusa Limanı içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada suçüstü yakalanan 70 yaşındaki Mehmet Besimoğlu, 10 yıl hapis cezası aldı.

10 Aralık 2021 Cuma 21:53
Gazimağusa Limanı içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalanan şahısa hapis cezası veridi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Canbulat Müzesi’nin surları üzerine çıkarak Gazimağusa Limanı içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada suçüstü yakalanan 70 yaşındaki Mehmet Besimoğlu, 10 yıl hapis cezası aldı. Sanık Besimoğlu’nun covid olması ve durumunun ağır olmasından ötürü karar gıyabında okundu.

Mehmet Besimoğlu, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 11.00 sıralarında Mağusa Surlariçi’nde Canbulat Müzesi’nin surlarına çıkıp, dijital fotoğraf makinesiyle Mağusa Limanı’nın içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada yakalanmıştı. Askeri Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Doğa Tokay hazır bulundu. Davanın kararını açıklayan Temay Sağer, suçların müebbet hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Temay Sağer, ağırlaştırıcı faktörlerle ilgili şunları kaydetti:    “1974 harekâtından sonra ülkeye yapılan askeri nakliyatların yüzde 99 gibi çok ciddi bir kısmını oluşturan Mağusa Askeri Limanı’nı fotoğraflaması; dava konusu gün toplam 90 adet gibi azımsanmayacak miktarda fotoğraf çekmesini; Sanığın yüksek zoom kapasitesine sahip profesyonel bir fotoğraf makinesi ile planlı bir şekilde dava konusu suçları işlemesini; Dava konusu fotoğrafları Güney Kıbrıs Yönetimi'nde bulunan bir şahsın talebi üzerine ve para karşılığı çekmiş oluşunu, tespit edildikten sonra polise çeşitli kez doğru olmayan bilgileri vermek suretiyle işlemiş olduğu suçların ortaya çıkmasını engellemeye çalışmasını (ev adresini yanlış bildirmesi ve kalbini gerekçe göstererek yere yatıp ambulans talep etmesi gibi) sanık aleyhine ağırlaştırıcı birer faktör olarak değerlendiririz.”

Aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı heyet olarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun gördüklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Besimoğlu
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