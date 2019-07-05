Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza! Bu sefer ucuz atlatıldı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza! Bu sefer ucuz atlatıldıGazimağusa-Lefkoşa Anayolu Mağusa çemberinde bugün saat 16.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda radar yanında NT 469 plakalı araç park halinde dururken 70 kilometre hızla seyreden JU 332 Plakalı ticari kamyonet yolun sağında seyir halindeyken sol taraftaki salon araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ticari kamyonet yaklaşık 50 metre ileride durabildi.
Salon araç içerisinde bulunan 3 çocuk ise kazadan şans eseri burunları bile kanamadan kurtulmaları yüreklere su serpti. (MHA)