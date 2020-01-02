Gazimağusa'da yangın

02.01.2020 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa da küçük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tözün Kuru Temizleme isimli iş yerinin ön avlusu içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu avlu içerisinde bulunan 20 adet demir kasa içerisinde muhafaza edilen muhtelif çarşaf ve havlular yanarak kullanılmaz hale gelirken, 6 adet 1x3m abatlarında plastikten mamül duvar paneli ve bir adet alüminyum pencere ısıdan eriyerek zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.