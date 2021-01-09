Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerinin dün Mağusa’da düzenlediği operasyonda tasarruflarında yaklaşık 2 gram hint keneviri ile 350 miligram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilen İsrail uyruklu Nour A.M. Daana ile Filistin uyruklu Jihad Halawani tutuklandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Kavaz mahkemede verdiği ifadesinde, 8 Ocak 2021 tarihinde alınan bilgide zanlı Nour A.M. Daana’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Zanlının ikametgahına gidildiği zaman ev arkadaşı olan Jihad Halawani’nin de evde tespit edildiğini kaydeden Kavaz, zanlı Halawani’nin üzerinde yapılan aramada yarım gram hint keneviri türü uyuşturucu madde, ikametgahın oturma odasında yaklaşık 1 buçuk gram hint keneviri türü uyuşturucu madde, zanlı Nour A.M. Daana’nın yatak odasında ise 350 miligram kokain türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare olarak alındı.

Zanlıların gönüllü ifade vererek söz konusu uyuşturucu maddeyi kimden aldıklarını itiraf ettiklerini belirten Kavaz, 1 kişinin daha arandığını belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.