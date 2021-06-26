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Gazimağusa'da uyuşturucu!

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:31
Gazimağusa'da uyuşturucu!
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25.06.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, yapılan aramada yaklaşık 88 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içersinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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