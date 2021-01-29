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Gazimağusa'da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı..

29 Ocak 2021 Cuma 13:40
Gazimağusa'da uyuşturucu
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28.01.2021 tarihinde, saat 16:45 sıralarında Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu P.I.(E-27) ve N.N.W.(E-24)’nun üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada Uyuşturucu
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