Gazimağusa'da uyuşturucu

28.01.2021 tarihinde, saat 16:45 sıralarında Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu P.I.(E-27) ve N.N.W.(E-24)’nun üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.