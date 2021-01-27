Gazimağusa'da uyuşturucu

26.01.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.E.(E-60)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.