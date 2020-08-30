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Gazimağusa'da uyuşturucu!

2 kişi tutuklandı..

30 Ağustos 2020 Pazar 10:13
Gazimağusa'da uyuşturucu!
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Dün saat 22:00 sıralarında Gazmağusa’da, H.A.(E-30)’nın ikametgahında  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen İ.T.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada Uyuşturucu
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