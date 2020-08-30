Gazimağusa'da uyuşturucu!

Dün saat 22:00 sıralarında Gazmağusa’da, H.A.(E-30)’nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen İ.T.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.