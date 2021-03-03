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Gazimağusa'da soygun ve zorla alıkoyma

1 kişi tutuklandı, diğer zanlılar aranıyor..

03 Mart 2021 Çarşamba 12:31
Gazimağusa'da soygun ve zorla alıkoyma
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28.02.2021 tarihinde, Gazimağusa’da C.G.I.(E-27), beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslarla birlikte, Uchenna NWRUGBE EZENWA’nın ikametgahına gidip adı edileni darp edip, bir adet dizüstü bilgisayar ve iki adet cep telefonunu zorla aldıktan sonra, bir şahsa ait hesaba 1990 TL havale yapmasını sağladıkları, 01.03.2021 tarihinde de yine adı edilenin başka bir adrese gelmesini sağlayıp, rızası dışında zorla alıkoyduktan sonra darp edip bir başka şahsın hesabına 1400 TL ve 100.000 Nijerya Nayrası (1923 TL karşılığı) havale yapmasını sağlayıp, polise gitmesi durumunda kendisine zarar verecekleri yönünde adı edilene şiddet tehdidinde bulunmuşlardır.

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Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada C.G.I. tespit edilerek tutuklanmış olup, diğer zanlılar ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
SoygunZorla Alıkoyma
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