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gazimağusa’ da operasyonlar hız kesmiyor. Her yer kaçak ve uyuşturucu dolu

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:20
gazimağusa’ da operasyonlar hız kesmiyor. Her yer kaçak ve uyuşturucu dolu

(28.07.2022 ……….MHA) Son zamanlarda Gazimağusa polisinin yapmış olduğu yoğun mesai ve ortaya çıkan sonuç, ülkenin ne hale geldiğini ve KKTC vatandaşlarının nasıl bir tehlikeye doğru gitmekte olduğunu ortaya serdi.

Son zamanlarda Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı ekiplerin çeşitli soruşturma maksatları bakımından gerek göz altına aldığı kişilerin gerekse arama müzekkeresi tahtında girmiş oldukları ikametgahlarda yaptığı arama ve kontrollerde uyuşturucu madde yanında ülkede izinsiz ikamet etmekte olan kişilerin tespit edilmesi ve her geçen gün bu rakamın katlanarak artması KKTC’ de huzur içinde yaşama arzusunda olanları tedirgin etmeye devam ediyor.  

Çoğunluğunu üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu izinsiz ikamet ve uyuşturucu madde suçları Gazimağusa mahkemesinin de gündemini oldukça meşgul ederken geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen Katle teşebbüs olayının soruşturması ve elde edilen bilgiler sonucu önceki gün Gazimağusa’ da bir apartmanın 6 numaralı dairesine polis ekiplerince yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 7 Gr. 100 ml ağırlığında madde bulunup emare alındıktan sonra dairede birlikte kalmakta olan 5’i ikamet izinsiz 6 kişi tutuklanmış ve “kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet”  suçlamasıyla dün çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Dünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü hafız, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Katle teşebbüs meselesi ile ilgili soruşturma kapsamında 26.07.22 tarihinde bir apartmanın 6 numaralı dairesine baskın düzenlendiğini söyledi.

Dairede kalmakta olan Nijerya uyruklu 6 kişi huzurunda yapılan aramada, mutfak dolabı içerisinde beyaz poşete sarılı vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 Gr. ağırlığında madde ve salondaki masa üzerinde folyoya sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği dairede ikamet eden Nijerya uyruklu zanlı 1 Kelvin Ayo, zanlı 2 Destiny Kukaye, zanlı 3 Evans Isısıkelu Okoh, zanlı 4  Precious Odimegwe, zanlı 5 Destiny Obuh ve zanlı 6 Newman Ehiwuogwu’nun suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada bahse konu uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğu ve kısa bir süre önce tanımadığı bir şahıstan aldığı yönünde zanlı 1’in polise gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 5 dışındaki zanlı 1’in 28.09.21, zanlı 2’nin 09.11.21, zanlı 3’ün 07.03.21, zanlı 4’ün 11.03.21 ve zanlı 6’nın 22.10.21 tarihinden itibaren KKTC’ de izinsiz ikamet etmekte olduklarının belirlendiğini söyledi.  

Başlatılan tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, alınması gereken ifadeler yanında zanlı 1’ in vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyleyen tanık, tahkikatın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)

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