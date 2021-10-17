banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Gururlandık!
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Pelekanos'dan Tatar'a yanıt!
Otostop çeken öğrenciye hem darp hem tecavüz!
Hem darp, hem tecavüz!
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
banner376

Gazimağusa'da kaza!

Kazayı yapan araç sürücüsü aranıyor..

17 Ekim 2021 Pazar 10:47
Gazimağusa'da kaza!

Bu sabah saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sakarya Bölgesi’nde, Chukwuebuka NWOKEKE (E-31), yönetimindeki SS 430 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çöp almak için durmakta olan Osman LEKESİZ (E-35) yönetimindeki ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında çöp boşaltmak için durmakta olan Mustafa YILDIZ (E-48)’a ve ardından da duramayarak ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarpmıştır.

Kazada yaralanan SS 430 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ngamba LETA (K-22), Sarah MBUYI (K-21) ve Jael NSIAKALA (K-20) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınırlarken kazada ağır yaralanan Mustafa YILDIZ ise sol ayağında kırık ve beyin kanaması teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kaza sonrası olay yerinden kaçan SS 430 plakalı araç sürücüsü aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2021 10:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 kişi aranıyor
1 kişi aranıyor
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Kayıp şahıslar aranıyor!
Kayıp şahıslar aranıyor!
İtalyan uyruklu turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
İtalyan uyruklu turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı!
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı!
Evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi..
Evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi..
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu da ortaya çıktı
Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu da ortaya çıktı
Turan Demir 3 gün poliste tutuklu kalacak
Turan Demir 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim