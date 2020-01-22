Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu

21.01.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, R.M.F.J.(E-21)’nin kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.M.S.(E-24)’nin kalmakta olduğu yurt odası içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
22 Ocak 2020 Çarşamba 13:34