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Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu

Öğrenci yurtlarında uyuşturucu..

Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu

Öğrenci yurtlarında uyuşturucu..

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:34
Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu

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21.01.2020 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da, A.M.A.E.(E-18)’nin kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

21.01.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, R.M.F.J.(E-21)’nin kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.M.S.(E-24)’nin kalmakta olduğu yurt odası içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Uyusturucu Madde Tasarrufu
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