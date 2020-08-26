banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
462.454
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7266
EURO
8.7049
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu!

2 kişi tutuklandı

26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:33
Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu!
banner337
banner351

banner341
25.08.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli vaziyette görülen U.Ö.(E-32)’nün üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 168 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

25.08.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da S.N.S.Z.(E-23)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracında baygın bulunan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu
Aracında baygın bulunan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu
Hint Keneviri tasarrufu suçlamasıyla bir şahıs tutuklandı
Hint Keneviri tasarrufu suçlamasıyla bir şahıs tutuklandı
Uyuşturucu zanlısına 6 gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 6 gün tutukluluk
Postacı Rami tutuksuz yargılanacak
Postacı Rami tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Onaylanmamış limandan KKTC’ye kanunsuz giriş
Onaylanmamış limandan KKTC’ye kanunsuz giriş
Koyun otlattığı için darp etti
Koyun otlattığı için darp etti
Önce taciz etti sonra pişmanım dedi
Önce taciz etti sonra pişmanım dedi
TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICININ NEVİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICININ NEVİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TEMİNATA BAĞLANDI
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TEMİNATA BAĞLANDI

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim