Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu!

25.08.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli vaziyette görülen U.Ö.(E-32)’nün üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 168 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

25.08.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da S.N.S.Z.(E-23)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.