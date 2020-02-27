Gazimağusa'da iki ayrı yerde uyuşturucu!

Dün, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, B.Y.(E-25)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; toplam 5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan F.D.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.M.(K-24)’nin kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.