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Gazimağusa'da hırsızlık

Gazimağusa'da hırsızlık

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:16
Gazimağusa'da hırsızlık

28.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyuet gösteren Worl Star Betting isimli iş yerinin kapısı B.Y.(K-25) ve G.Y.(K-21) tarafından, daha önceden çalışmış oldukları anahtar vasıtası ile açılarak içeriye girilmiş ve para kasasında muhafaza edilen 19.820 TL parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.      

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