Gazimağusa'da hırsızlık

28.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyuet gösteren Worl Star Betting isimli iş yerinin kapısı B.Y.(K-25) ve G.Y.(K-21) tarafından, daha önceden çalışmış oldukları anahtar vasıtası ile açılarak içeriye girilmiş ve para kasasında muhafaza edilen 19.820 TL parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
29 Ağustos 2019 Perşembe 17:16
28.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyuet gösteren Worl Star Betting isimli iş yerinin kapısı B.Y.(K-25) ve G.Y.(K-21) tarafından, daha önceden çalışmış oldukları anahtar vasıtası ile açılarak içeriye girilmiş ve para kasasında muhafaza edilen 19.820 TL parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.