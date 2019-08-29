Gazimağusa'da hırsızlık

28.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyuet gösteren Worl Star Betting isimli iş yerinin kapısı B.Y.(K-25) ve G.Y.(K-21) tarafından, daha önceden çalışmış oldukları anahtar vasıtası ile açılarak içeriye girilmiş ve para kasasında muhafaza edilen 19.820 TL parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

