Gazimağusa bölgesi hırsızlık şebekesi yakalandı

25.10.2019, 29.10.2019, 01.11.2019, 05.08.2019, 11.12.2019, 12.12.2019 ve 16.12.2019 tarihlerinde Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve Tuzla’da 7 ikametgâha giriş yapmak suretiyle çok miktarda ziynet eşyası, para ve evrak çalan Neşe Demirel (K-38), Serhan Yıldırım (E-23), Uğur Bayraktar (E-31), Osman Aydın (E-30) ve Zeki Yener (E-25) polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 3.01.2020 tarihinde geceleyin ev açma, ikametgâhtan sirkat, cürüm işlemek kastıyla ikametgâha girme ve kasti hasar suçlamasıyla ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar şahadet vermek üzere polis çavuşu Eren Erdelhan’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Erdelhan yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Erdelhan şahadetinde zanlıların 25.10.19 tarihinde Tuzla’da Çiçek Beyar’a ait ikametgâhtan tapu belgeleri, doğum kâğıtları, 5000 stg nakit para, altın kolye,2 adet küpe, bileklik, yüzük ve 3 adet zincir bileklik sirkat ettiklerini belirtti.

29.10.19 tarihinde Yeni Boğaziçi köyünde Songül Ekşici’ ye ait ikametgâhı da açıp içeri giren zanlıların ikametgâhtan 15 adet çeyrek altın, çeşitli küpeler, kolye ve tespit edilemeyen birçok ziynet eşyası sirkat ettiklerini belirten Erdelhan zanlıların suç işlemeye devam ettiklerini söyledi.

Zanlıların 1.11.2019 tarihinde yine Yeni Boğaziçi köyünde Yaşar Cemal’a ait ikametgâha hasar vermeden açıp içeri girdiklerini belirten Erdelhan, ikametgâhtan herhangi bir şey alınmadığını aktardı.

05-08.12.29 tarihleri arasında Tuzla köyünde sakin Menteş Gilol isimli şahsın ikametgâhına hasar vermeden giren zanlıların yatak odasında muhafaza edilen 400 TL nakit para, ziynet eşyası, künye ve altın isimlik sirkat ettiğini belirten Erdelhan zanlıların 11.12.19 tarihinde yine Tuzla köyünde Muhammet Sofi’ye ait ikametgâha hasar vermeden giriş yaptıklarını, evi karıştırdıklarını ve ayrılırken de ev sahibine ait İngiltere ehliyetini alıp kaçtıklarını aktardı.

Zanlıların 12.12.19 tarihinde Gazimağusa sakini Hatice Altun ve 16.12.19 tarihinde Yeni Boğaziçi sakini Hüseyin Bağlar’ın da evlerine hasar yapmadan giriş sağladıklarına değinen Erdelhan, bu iki evde bir şey bulmak için karıştırma yaptıklarını ancak herhangi bir şey bulmamaları nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.

Zanlıların KKTC genelinde birçok ev açma ve sirkat meselesi olduğuna ve 24.12.19 tarihinde Girne polis tarafından tutuklandığına ve 2.01.2020 tarihinde teslim alındıklarına vurgu yapan Erdelhan, zanlıların tasarrufunda altın olduğuna inanılan 50 adet ziynet eşyası bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlılardan temin edilen gönüllü ifadede birçok ziynet eşyasının Gazimağusa’da kuyumculara satıldığının tespit edildiğine değinen Erdelhan emare altınları müştekilere göstermek, kamera kayıtları yanında alınacak olan ifadelerin mevcudiyetine ve kuyumculardan araştırma yapılacağına değinerek zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)