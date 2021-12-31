Gazi Haraç 3 gün poliste tutuklu olacak

KAMALI HABER

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 10.40 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolunun 1.km üzerinde Lefkoşa'da sakin Gazi Haraç’ın (E-40) gerekli emniyet tedbirlerini almadan Turkcell şirketine ait reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu Meles Haileu’yı (E-28) pano üzerine çıkarttığını belirtti.

Polis, Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını söyledi.

Polis, adı edilenin kaldırılmış olduğu devlet hastanesi acil serviste tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, Meles Haileu’nun otopsi maksatları bakımından morga kaldırıldığını ve olay mahallinde bulunan profilin emare olarak alınıp Gazi Haraç’ın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğini söyleyip, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.