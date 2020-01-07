Gatmer suçsuz bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

3 Ocak Cuma günü haberini yayınladığımız Girne’de müstahdem tarafından sirkat suçundan mahkemeye çıkarılan Hüseyin Gatmer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hakkında 3 gün tutuklama emri alınan zanlının suçla bağlantısı tespit edilemedi. Yapılan soruşturma sonucunda aklanan zanlı mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

Girne’de bir işletmede tahsildar olarak çalışan zanlının şirket adına topladığı 900 TL ile 350 sterlin parayı muhasebeye vermeyerek çaldığı öne sürülmüştü. Polis, şikayetin 2019 yılı kasım ayında yapıldığını, zanlının söz konusu tarihten beridir arandığını belirtmişti. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutuklama emri temin edilmişti.