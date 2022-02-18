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Gardiyan başını yaktı!

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Hüseyin Mehmetoğlu’nun aleyhindeki duruşma kararı bugün açıklandı.

18 Şubat 2022 Cuma 16:56
Gardiyan başını yaktı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber   

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Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Hüseyin Mehmetoğlu’nun aleyhindeki duruşma kararı bugün açıklandı.

Hüseyin Mehmetoğlu’nun 03.11.202 tarihinde cezaevine giriş yaparken üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet suboxon hap ile yakalanmıştı. Sanık, gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı.  Soytaç, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ederken, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sava, ceza kararı açıklanmak üzere 23 Şubat’a ertelendi.  

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