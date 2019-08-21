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Garaj içerisindeki kamyonete zarar verdi sonra telafi ederek özür diledi

17.8.19 tarihinde, Alaniçi köyünde bulunan Meydan Garaj isimli işyerinde bulunan ve aralarında husumet bulunan D.G ye ait kamyonetin sol dikiz aynasını kırdıktan sonra koltuk üzerine de yağ dökmek suretiyle toplam 250 TL zarar yapan Alaniçi köyü sakini Ahmet Akhar şikâyet üzerine 19.8.19 tarihinde “kasti Hasar” suçlamasıyla polis tarafından tutuklandı.

Garaj içerisindeki kamyonete zarar verdi sonra telafi ederek özür diledi

17.8.19 tarihinde, Alaniçi köyünde bulunan Meydan Garaj isimli işyerinde bulunan ve aralarında husumet bulunan D.G ye ait kamyonetin sol dikiz aynasını kırdıktan sonra koltuk üzerine de yağ dökmek suretiyle toplam 250 TL zarar yapan Alaniçi köyü sakini Ahmet Akhar şikâyet üzerine 19.8.19 tarihinde “kasti Hasar” suçlamasıyla polis tarafından tutuklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:13
Garaj içerisindeki kamyonete zarar verdi sonra telafi ederek özür diledi

Dün 20.8.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı teminata bağlanarak serbest kaldı.

Mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Bilal Yarıcıoğlu olgularla ilgili bilgi aktardı. Yarıcıoğlu şahadetinde zanlının aralarındaki husumet nedeniyle müştekinin aracının dikiz aynasını kırdığını ve koltuğuna da yağ dökmek suretiyle 250 TL tutarında hasar yaptığını belirtti.

Tahkikatını tamamladığını aktaran Yarıcıoğlu KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

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Yargıcın söz vermesi üzerine konuşan zanlı olayın bir kaza olduğunu, mal sahibini arayıp özür dilediğini, koltuğunu da yenilediğini beyan ederek mahkemeden de özür diledi.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 30000 TL’lik şahsi teminat karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 21.08.2019 15:19
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