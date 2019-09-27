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Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu

Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu

27 Eylül 2019 Cuma 17:28
Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda iki kadına fuhuş yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlıların 25 Eylül tarihinde Girne’de iki kadını farklı kişiler ile cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, kazanç elde ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soyel, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, telefon kayıtlarının inceleneceğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında 7 gün tutukluluk emri verdi. 

Her iki zanlı ise en kısa sürede ihraç edilmek istediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
FuhuşGirne
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