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Fuhuş zanlıları teminatla serbest kaldı

Fuhuş zanlıları teminatla serbest kaldı

09 Temmuz 2019 Salı 10:53
Fuhuş zanlıları teminatla serbest kaldı

Fuhuş zanlıları teminatla serbest kaldı

4 Temmuz tarihinde Girne’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında polisin bir evde yaptığı aramada, içerisinde fuhuş yaptırdıkları kadınların isimleri ve karşılığında paraları gösteren bir defter bulunması üzerine tutuklanan 5 zanlı, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen teminat duruşmasında, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli tahkikat memuru Hüseyin Soyel tanık olarak dinletildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Soyel, zanlının bu yıl içerisinde Girne bölgesinde, 7 kadını, farklı kişilerle, yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandırıldığının tespit edildiğini söyledi.

Soyel, mahkemeden temin edilen arama emri gereğince Beşparmak köyündeki ikametgâhlarında arama yapıldığını ifade etti. Aynı gün Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen’in tutuklandığını söyleyen Soyel, zanlıların tasarruflarında bulunan cep telefonlarının da emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Tahkikat memuru Soyel, zanlılar Ali Yıkılmaz ve Merve Özer’in gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini vurgulayarak, diğer zanlıların ise suçlarını kabul etmediklerini söyledi. Mesele ile ilgili 10 kişiden tanık ifadesi alındığını ve suça bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Nergiz’in fuhuş yapılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirten Soyel, zanlının vermiş olduğu ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Soyel, diğer dört zanlının serbest kaldığını belirterek, elebaşı olduğu anlaşılan zanlı Nergis’in davalarında hazır olabilmesi adına mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yargıdan kaçmasını muhtemel olarak değerlendirerek, ülke haricine çıkmaktan men edilmesine, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesine, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmasına ve 7 bin TL’lik nakdi teminat yatırması koşuluyla serbest kalmasına emir verdi.  (MHA)

Son Güncelleme: 09.07.2019 11:11
Anahtar Kelimeler:
GirneFuhuş
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