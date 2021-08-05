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Francesco Fanızzı 1 gün poliste tutuklu kalacak

Posta ile gelen pakette uyuşturucu çıkması üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan zanlı Francesco Fanızzı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:52
Francesco Fanızzı 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı.

Polis, Francesco Fanızzı’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthali, Alma ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.08.2021 tarihinde saat 10.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa Paket Postanesinden alınan bilgide İngiltere’ den P.K. adına gelen kargo paketinde görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler olduğunu tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

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Polis, bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Paket Postanesi ziyaret edilerek P.K’nin huzurunda konu pakette yapılan kontrolde içerisinde dört adet siyah renk üzerinde Sparkys yazılı ağızları çıtçıtlı paketler içerisinde şeffaf renk streç naylonlara sarılı yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, akabinde P.K’ nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahın üst kısmında bulunan damadı Zanlı Francesco Fanızzı’ nin yatak odasında zanlıya ait siyah renk Armani marka şortun sağ ön cebinde bulunan American Spirit Blue marka tütün paketinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, bilahare mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda söz konusu uyuşturucu maddelerin zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, belirterek zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Francesco FanızzıUyuşturucu
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