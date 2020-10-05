banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1157
ALTIN
475.302
DOLAR
7.7498
STERLİN
10.0580
EURO
9.1167
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Tatar’ın en zor haftası
Tatar’ın en zor haftası
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Fıstık Computer'deki hırsızlık olayı zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Tshamant Matsilele Hlungwanıe tutuklu yargılanacak..

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:34
Fıstık Computer'deki hırsızlık olayı zanlısı mahkemeye çıkarıldı
banner337
banner351

Kamalı Haber

banner341
Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe’nin 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin, camdan mamul on giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat ettiğini ayni tarihte zanlının Lefkoşa'da, çalmış olduğu ve e-mail numarası belli telefon tasarrufunda olduğu esnada Lefkoşa'da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından kaldığı kız arkadaşına ait ikametgâhta mahkeme emri gereği yapılan aramada zanlının olay esnasında giymekte olduğu kıyafetler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini yapılan aramada Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tabletin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fıstık ComputerTshamant Matsilele Hlungwanıe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darp zanlılarına 3'er gün daha tutukluluk
Darp zanlılarına 3'er gün daha tutukluluk
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu
Mahkeme affetmedi
Mahkeme affetmedi
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Dipkarpaz'da uyuşturucu!
Dipkarpaz'da uyuşturucu!
Gazimağusa'da bir araç kundaklandı
Gazimağusa'da bir araç kundaklandı
Akyar sınır kapısı yakınlarında 2 Suriyeli şahıs yakalandı
Akyar sınır kapısı yakınlarında 2 Suriyeli şahıs yakalandı
Kaldığı yurtla ilgili yaşadığı sorun için polise gidince tutuklandı
Kaldığı yurtla ilgili yaşadığı sorun için polise gidince tutuklandı
Kokain davası zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı
Kokain davası zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı
Uyuşturucu meselesinde yeni tutuklu
Uyuşturucu meselesinde yeni tutuklu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim