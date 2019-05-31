banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90041
ALTIN
244.523
DOLAR
5.8284
STERLİN
7.3653
EURO
6.5078
Film gibi operasyon
FİLM GİBİ OPERASYON
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
KAZA ZANLISI 3 GÜN TUTUKLU
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
banner307

Film gibi operasyon

Film gibi operasyon

31 Mayıs 2019 Cuma 17:13
Film gibi operasyon

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan Mohammed Almousa, Zeid Aldababnah’ın Noereddin Almomani ve Tala Adada bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis,  29 Mayıs 2019 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Zeytinlik bölgesinde bir apartmanın araç park yerinde tespit edilen Mohammed Almousa ile Zeid Aldababnah’ın polisi görünce görevli ekibin üzerine aracı sürüp kaçmaya çalıştıklarını, toprak sete çarpıp durduktan sonra araçtan inerek koşmaya başladıklarını ve makul güç kullanılarak yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların evinde yapılan aramada 37 adet tam, 8 adet yarım uyuşturucu hap bulunduğunu, operasyon esnasında eve misafir olarak gelen zanlı Noereddin Almomani ile Tala Adada’nın da gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlı Noereddin Almomani’nin üzerinde içerisinde hintkeneviri olan 2 sarma sigara bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Adada’nın evinde yapılan aramada ise 32 adet tam, 12 adet yarım hap bulunduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu ifade etti.

Bulunan hapların analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Mohammed AlmousaZeid AldababnahNoereddin AlmomaniTala AdadaUyuşturucuHap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
Moyo 7 ay hapis yatacak
Moyo 7 ay hapis yatacak
Üç dilenci tutuklandı
Üç dilenci tutuklandı
Kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim