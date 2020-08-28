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Filistin uyruklu kişinin tutukluluğu 5 gün uzatıldı

TASARRUFUNDA HİNT KENEVİRİ VE METAL ÖĞÜTÜCÜ BULUNMUŞTU

28 Ağustos 2020 Cuma 16:09
Filistin uyruklu kişinin tutukluluğu 5 gün uzatıldı
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25.8.20 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgâhta, narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet metal öğütücü bulunan Filistin uyruklu Saleh Zourob (E-23) tutuklanmış ve emarelere el konulmuştu.

Zanlı bugün 26.8.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, 25.8.20 tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında ayni gün zanlının ikametgâhında arama yapıldığını söyledi. Zanlı huzurunda yapılan aramada zanlının giymekte olduğu kot pantolonun ön sol cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde ve salon içerisindeki masa üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten,  suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

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Zanlı uyuşturucu madde ve öğütücüyü 300 TL karşılığı satın aldığını itiraf etti.

Zanlının gönüllü bir ifade verdiğini,  bahse konu maddeyi ve öğütücüyü 300 TL karşılığında ismini bildiği ancak soy ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğine dikkat çeken PM Üreten, emare alınan uyuşturucu madde ve öğütücünün gerekli inceleme ve analiz için Lefkoşa’ ya gönderildiğini söyledi.

Zanlının gönüllü ifadesinde bahsettiği şahıs ile ilgili vermiş olduğu cep telefonu numarasının kime ait olduğu konusunda GSM operatörüne yazı yazıldığını söyleyen PM Üreten, henüz bu konuda bir cevap alınamadığını, ayrıca emarelerle ilgili raporun da henüz ellerine ulaşmadığına vurgu yaptı.

Zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.2018 tarihinden beri KKTC’deki yasal statüsünü kaybettiğini belirten PM Üreten bu tarihten itibaren zanlının KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Gelecek raporlar doğrultusunda tahkikatın seyrinde değişme olabileceğine değinen PM Üreten, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polisin talep ettiği 8 gün süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Uyuşturucu
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