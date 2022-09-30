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FETÖ DAVASINDA BERAAT

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhindeki karar dün açıklandı.  

30 Eylül 2022 Cuma 16:22
FETÖ DAVASINDA BERAAT

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhindeki karar dün açıklandı.  

Şahmaran’ın evinde yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmişti. Polisin uzun süredir teknik takipte tuttuğu ve polis içerisinde 2 numaralı imam olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi olduğu ve örgüt için bağış topladığı gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Çetin Şahmaran’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 Sterlin, 5 bin ABD Doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda doküman bulunmuştu.

Mahkeme, Fetullah Gülen cemaatine üye olan Caner Şahmaran’ın, söz konusu cemaatin 15 Temmuz 2016 tarihinde yasadışı FETÖ-PYD terör örgütü ilan edildikten sonra  yasadışı faaliyetlere katıldığına ilişkin şahadet sunulmadığından beraat etmesine karar verdi.

Sanık, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda Terör örgütüne üye olma, terör örgütüne ilişkin yasaklı belge ve kitap bulundurma, Fetö- Pyd Örgütü İçin Aidat Verilmesini Teşvik Etme suçlarından yargılandı. (Kamalı Haber)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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