Ferhat Ergün 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen korkutmak maksadı ile silah taşımak, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklu bulunan Ferhat Ergün bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli şubede görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin, 05.11.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde zanlının işletmesi hakkında kötü konuştuğu gerekçesi ile Mustafa Yemşen’e küfür ettikten sonra tasarrufunda bulunan tabanca şeklindeki çakmağı adı edilenin şakağına dayadıktan sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı sivri uçlu bıçağı Mustafa Yemşen’in karnına dokundurmak ardından mekanda bulunan Hasan Sertdemir’e doğru da gelişigüzel sallamak suretiyle adı edilenleri darp ettiğini söyledi. Özmüzzin, zanlının olayın hemen ardından tutuklanarak, geçtiğimiz Pazar günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukuluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini açıkladı.

Polis, olayda kullanıldığı söylenen silahın oyuncak olmadığını düşündüklerini, gerçek bir silahın ve zanlının suç ortaklarının olduğuna inanıldığını ifade etti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Yargıç Hazan Aksun işlendiği iddia olunan suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.