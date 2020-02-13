banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120461
ALTIN
306.646
DOLAR
6.0433
STERLİN
7.8880
EURO
6.5573
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Fellahoğlu davası’nın kararı KKTC’de bir ilk

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlar Op.Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın istinaf başvurusu reddedildi.

Fellahoğlu davası’nın kararı KKTC’de bir ilk

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlar Op.Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın istinaf başvurusu reddedildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 16:24
Fellahoğlu davası’nın kararı KKTC’de bir ilk

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlar Op.Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın istinaf başvurusu reddedildi.

Bebeğini 2007 yılında dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk'un sahibi Gamze Fellahoğlu ile ilgili Doğuş Doğum Kliniği sahibi Op.Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak makul bir doktorun yapması gereken uygulama, bakım ve özeni göstermeyerek ihmalkârlık yaptıkları” gerekçesiyle kusurlu bulunarak 50’şer bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Söz konusu dava kararından sonra “ihmal ve sorumluluk” bulgusuna karşı istinafa başvuran Op.Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın istinaf kararı reddedildi.  İstinaf mahkemesi, alt mahkemenin “ihmal ve sorumluluk” bulgusunun hatalı olmadığına karar vererek söz konusu kararı onayladı.

Avukat Murat Yılmaz, kararın KKTC tarihinde bir ilk olduğunu ve ihmal nedeniyle doktora ceza davası açılacağını açıkladı.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Doğuş Doğum KliniğiGamze Fellahoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalmadım, maaşımdan kesilecekti!
Çalmadım, maaşımdan kesilecekti!
Soykan Allahkerim’in başkaları tarafından vurulduğu tesbit edildi
Soykan Allahkerim’in başkaları tarafından vurulduğu tesbit edildi
Sahte evrak davası 19 Şubat’ta ertelendi
Sahte evrak davası 19 Şubat’ta ertelendi
20 gün cezaevine gönderildi
20 gün cezaevine gönderildi
Ülkeden ihraç edilecek
Ülkeden ihraç edilecek
Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı
Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı
Koyun Hırsızlarına Hapis!
Koyun Hırsızlarına Hapis!
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı
Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı
Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı
“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti
“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim