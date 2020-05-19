banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
380.403
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.3274
EURO
7.5015
banner339
Kalecik Valya mevkiinde yangın çıktı
KALECİKTE BÜYÜK YANGIN
Kamera görüntüleri incelenecek
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK
Felaket zanlısına 3 gün tutukluluk
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Felaket zanlısına 3 gün tutukluluk

Ülkemizde büyük infiale neden olan orman yangınları ile ilgili olarak ilk tutuklama gerçekleşti. dün Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mayıs 2020 Salı 13:12
Felaket zanlısına 3 gün tutukluluk
banner337
banner345

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde büyük infiale neden olan orman yangınları ile ilgili olarak ilk tutuklama gerçekleşti. dün Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında zanlı Yusuf Sadrazam’ın kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlının arkasında seyir halinde olan bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca 17 Mayıs tarihinde çıkan yangın ile ilgili olarak da zanlının şüpheli durumda bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütül bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yusuf SadrazamYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise şiddet tehdidinde bulundu
Polise şiddet tehdidinde bulundu
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
KOVİD-19 tedbirlerine uymayanlar tutuklandı
KOVİD-19 tedbirlerine uymayanlar tutuklandı
St Hilarion yanında yangın!
St Hilarion yanında yangın!
İzinsiz ateş yakan şahıslar hakkında yasal işlem
İzinsiz ateş yakan şahıslar hakkında yasal işlem
Girne'de soygun ve adam kaçırma
Girne'de soygun ve adam kaçırma
Alsancak'taki ani ölümün sebebi araştırılıyor
Alsancak'taki ani ölümün sebebi araştırılıyor
GKRY’den çalınmış araç ile ilgili zanlı tutuksuz yargılanacak
GKRY’den çalınmış araç ile ilgili zanlı tutuksuz yargılanacak
Otel odasında 4 gr uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlıya 3 gün ek tutukluluk
Otel odasında 4 gr uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlıya 3 gün ek tutukluluk
Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlıya 3 gün ek tutukluluk
Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlıya 3 gün ek tutukluluk

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim