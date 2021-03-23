Fehim Özuğurlu ve Aydan Sel tutuksuz yargılanacak

Tutuklanan her iki zanlı 16.03.21 ve 19.03.21 tarihlerinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçundan mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında toplam yedişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar 23.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle mahkemeye anımsatmada bulundu.

Zanlıların tasarruflarında bulunan ve analize gönderilen maddenin 11 gr 851 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna dair Devlet kimya laboratuvarından rapor temin edildiğini belirten tanık polis, işlemiş oldukları suçlarla ilgili bugün itibarıyla zanlılara yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, zanlı 1’in 10 bin TL nakdi teminat ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve her iki zanlının haftada birer gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)