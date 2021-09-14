Feci kazanın sürücüsü teminata bağlandı

08.09.21 tarihinde Gazimağusa’da kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseriyle bisikletli Yeter Kayhan (K-67)’ isimli kadına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada beton mikser aracın sürücüsü Hüznü Ayhan (E-43) polis tarafından tutuklanmış ve 9.9.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün, 10.09.21 tarihinde ise 4 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 14.09.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, şahadet vermek üzere polis çavuşu Mustafa İskender’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis çavuşu yemin altında verdiği şahadette, 08.09.21 tarihinde saat 17.55 raddelerinde, Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde, zanlının kullanmakta olduğu ve yolun solunda park halinde bulunan JE 377 plakalı beton mikserini batı istikametine taraf hareket ettirdiği sırada, o esnada ayni istikamete taraf bisikleti ile gitmekte olan Yeter Kayhan isimli kadına çarpması sonucu bir kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza esnasında zanlının kullandığı beton mikserinin sol ön ve sol arka lastiğinin bisikletli bayanın sağ ayağı diz üzerinden geçmek suretiyle ağır yaralanmasına neden olduğuna değinen tanık polis çavuşu, yaralının önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığı ve sağ ayağının diz üzerinden kesildiğinin söyledi.

Müştekinin tedavisinin devam etmekte olduğuna ancak hayati tehlikesinin bulunmadığına dikkat çeken tanık polis çavuşu, T.C. vatandaşı olup KKTC’de bir şirkette çalışma izniyle çalışmakta olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönüne emir verdi.(MHA)