Feci kazada yaralı var!

03.06.2022 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, Ahmet AKBIÇAK (E-51) 79 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GH 028 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Şht. Sonay Beyzade Sokak yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa Şht. Sonay Beyzade Sokağına dönüş yapması sonucu, o esnada karşıdan Rauf Denktaş Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Kerim SEYLIEV (E-23) yönetimindeki PR 470 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kerim SEYLIEV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. GH 028 plakalı araç sürücüsü Ahmet AKBIÇAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.