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Feci kazada beton mikseri şoförüne 1 gün tutukluluk

09 Eylül 2021 Perşembe 23:12
Feci kazada beton mikseri şoförüne 1 gün tutukluluk

08.09.21 tarihinde Gazimağusa’da kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile bisikleti ile seyreden Yeter Kayhan (K-67)’na çarpması sonucu meydana gelen feci kaza ile ilgili beton mikser aracın sürücüsü Hüznü Ayhan (E-43) polis tarafından tutuklandı ve bugün çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, şahadet vermek üzere polis çavuşu Mustafa İskender’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis çavuşu yemin altında verdiği şahadette, 08.09.21 tarihinde saat 17.55 raddelerinde, zanlının Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde yolun solunda park halinde bulunan JE 377 plakalı beton mikserini batı istikametine taraf hareket ettirdiği sırada, o esnada ayni istikamete taraf bisikleti ile gitmekte olan Yeter Kayhan isimli kadına çarpması sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi.

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Kaza esnasında zanlının kullandığı beton mikserinin sol ön ve sol arka lastiğinin bisikletli bayanın sağ ayağı diz üzerinden geçmek suretiyle ağır yaralanmasına neden olduğuna değinen tanık polis çavuşu, yaralının önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığı ve sağ ayağının diz üzerinden kesildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Yaralı bayanın halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğuna ve hayati tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken tanık polis çavuşu, meselenin yeni olduğunu, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığını, olay yerindeki güvenlik kamerasındaki incelemenin devam ettiğini ve olay mahallinde tahkikatı yapılacağına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüznü AyhanKaza
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