Fatih Terim uyuşturucudan 15 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele ithal edip, hem içip hem de satan Fatih Terim Sefaoğlu 15 ay hapis cezası aldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, tasarrufu ve verme” suçlamasıyla itham edilen sanık, suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın bugünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin ve sanığın avukatları hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Sağer, sanığın hem içmek hem de satmak için hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığın ithal ettiği uyuşturucu maddelerden 300 TL karşılığında iki kişiye sattığını belirtti. Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu suçlarının son 10 yılda 9 kez ağır ceza mahkemesinin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.