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Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık havaya ateş etmekten tutuklandı!

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Şubat 2022 Pazar 15:14
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık havaya ateş etmekten tutuklandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili olguları aktardı. Özmüezzin huzurda bulunan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık'ın Halil Falyalı'nın korumaları olduğunu ve 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırı sırasında olay yerine geldikleri sırada zanlı Gülçe' nin 2 el zanlı Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturma neticesinde zanlıların kullanmış oldukları 9mm'lik tabancaların tespit edildiğini ve emare alındığını balistik incelemesini başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin  soruşturmasının sürdüğünü belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkistan GülceHalil Işık
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