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Falyalı'nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak kazevinde bulunan Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

30 Mart 2022 Çarşamba 19:48
Falyalı'nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak kazevinde bulunan Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarılan sanıklar itham edilmek üzere davaları 19 Nisan’da ertelendi. Davada sanıklar adına avukat Seren Palabıyık hazır bulundu.  Halil Falyalı’ya 8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen saldırı esnasında hava ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 17 Şubat 2022 tarihinde “Kanunsuz ateşli silah”, “Patlayıcı madde taşıma, tasarruf” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen iki sanığın başka meselelerden askıda olan davaları da söz konusu dava altında birleştirilecek.

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