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Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi!

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 20:33
Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili olguları aktardı. Özmüezzin huzurda bulunan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık'ın Halil Falyalı'nın korumaları olduğunu ve 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırı sırasında olay yerine geldikleri sırada zanlı Gülçe' nin 2 el zanlı Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Özmüezzin, zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve silahların üzerlerinde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.  soruşturmanın tamamlandığını ve iki zanlının da sabıkları bulunduğunu kaydeden Özmüezzin, zanlıların 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti. Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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