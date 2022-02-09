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Falyalı cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırı olayının hemen sonrasında bölgede kiralık bir araçla tespit edilen Ömer Tunç isimli şahıs tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 19:16
Falyalı cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırı olayının hemen sonrasında bölgede kiralık bir araçla tespit edilen Ömer Tunç isimli şahıs tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede bilgi veren polis müfettişi Murat Bayram, zanlı Ömer Tunç'un  Çatalköy'de meydana gelen tahammüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma taşıma tasarruf, meskun mahalde ateş açma meselelerinden methalder olduğunu söyledi. Verilen bilgide Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan bulunduğunu anlatan Bayram, olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğini bulunduğunu ifade etti. Bayram, yargıcın sorusu üzerine Ömer Tunç saldırı yerinde ve zamanında kiralık bir araçla olay yerinde görüldüğünü, polise gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyidi ve soruşturmanın salimen sürdürülmesi için Tunç’un tutukluluğunu talep etti. Polis Müfettişi Bayram, aranan kişiler, emareler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve olayın kurbanları Falyalı ve Demir’in otopsisinin yapılacağını belirtip Ömer Tunç için tutukluluk talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı Ömer Tunç’un 2 gün tutuklu kalmasını emretti.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer TunçHalil Falyalı
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