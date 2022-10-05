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Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 09:45
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet üçüncü tanığı Faik Enderoğlu’nu mahkemeye dinletti. Olay yerinde giden ilk sivil şahıs olan Faik Enderoğlu şunları söyledi:

“Olay varmadan önce sesler duydum. Havai fişek atılıyor zannettim. Olay yerine vardığımda kırık taşlar vardı, kovanlar vardı. BMW X5 marka aracın kapısı açıktı. Falyal’nın bir el aracın dışına çıkmıştı. Aracın yanına gittiğimde cep telefonumun ışığını açtım içeri baktım ve iki kişinin yüzlerinde kan gördüm. Şöför koltuğunda oturan kişinin yüzü parçalanmış kan içerisindeydi. Daha sonra korumalar geldi, ağlamaya başladılar. Sonrasında ise Özge hanım geldi ve o da ağlamaya başladı. Polisi ve 112’yi aradım.”

Tanığın ifadesinin ardından duruşma 11 Ekim Salı gününe ertelendi.

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