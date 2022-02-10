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Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!

Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklanırken, tutuklanan Yusuf Güneş bugün mahkemeye çıkarıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 18:00
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklanırken, tutuklanan Yusuf Güneş bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Tolga Ateşli, Yusuf Güneş’in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis,  dün mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in 25 Ocak’ta birlikte KKTC’ye geldiklerini belirtti. Polis,  Tunç ve Güneş’in Falyalı ailesiyle ilişki içerisinde bulunduğunu, iş yaptıklarını açıkladı. Polis çavuşu Tolga Ateşli, ayrıca silahlı saldırı olayıyla ilgili bazı isimler tespit edildiğini, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla da bağlantısının olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade ederek, zanlı Güneş’in bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıYusuf Güneş
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