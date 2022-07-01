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Falyalı cinayeti zanlılarının davası 8 Temmuz'a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 19:47
Falyalı cinayeti zanlılarının davası 8 Temmuz'a ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın KKTC ve Türkiye'de çok yönlü olarak devam ettiğini hatırlattı. Savcı Hidayet, mahkemeden davayla ilgili yeni emarelerin dosyaya eklendiğini belirterek süre istedi. Mahkeme davayı 8 Temmuz 2022 tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

Ne olmuştu

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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